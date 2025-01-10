Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, güdümlü seyir füzeleri ateşleyebilen dikey fırlatma platformuna sahip ülkenin en büyük savaş gemisini tanıttı.

Rusya'nın ünlü Amiral Grigorovich fırkateynine benzetilen devasa gemi, Kuzey Kore'nin deniz gücünü önemli ölçüde artıracak.

Devlet medyası tarafından yayınlanan (ki bu medya Kim'in propaganda aracı olarak biliniyor) fotoğraflarda, güçlü destroyerin bir deniz üssünde inşa edildiği görülüyor.

Analistler, henüz tamamlanmamış geminin görüntülerine dayanarak, destroyerin baştan kıça 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 15 metre genişliğinde olabileceğini belirtiyor.

3,600 tonluk destroyer, şu anki en büyük gemi olan 1,360 tonluk fırkateynin yerini alarak Kuzey Kore donanmasının en büyük savaş gemisi olacak.

Geminin baş kısmının yakın çekim fotoğrafında, çeşitli dikey fırlatma sistemlerini barındırması beklenen boş bir alan görülüyor. Bu fırlatıcılar, öne yerleştirilmesi planlanan deniz topunun yanı sıra güdümlü seyir füzelerini ateşleyebilecek.

Askeri uzmanlar, savaş gemisinin ülkenin batı kıyısındaki Nampho Tersanesi'nde inşa edildiğine inanıyor. Kim Jong-un'un tersanede gemiyi denetlediği görüntüler de paylaşıldı.

Analistlere göre, geminin inşasının tamamlanması 10 yıl sürebilir. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden Joseph Dempsey, Seoul merkezli NK News'e verdiği demeçte, "Bu gemi muhtemelen bir destroyer ve Kuzey Kore'de şimdiye kadar inşa edilen en büyük savaş gemisi" dedi.

Analistler, yeni Kuzey Kore gemisinin, Putin'in en yetenekli savaş gemilerinden biri olan Rus Amiral Grigorovich sınıfına benzediğini belirtti. Kim'in Eylül 2023'te Rusya'nın Vladivostok limanını ziyareti sırasında bir Rus deniz üssünü ve gemilerini incelediği biliniyor.

Putin ve Kim'in dünya sahnesinde yakınlaştığı ve ilişkilerinin derinleşmesi durumunda Pyongyang'ın Rusya'ya daha fazla yardım edebileceği düşünülüyor. Kim zaten özel kuvvetler birliği olan Fırtına Birliği'ni Putin için savaşmaya gönderdi.

Bu arada Kim, "dünyanın en güçlüsü" olarak nitelendirdiği yeni savaş tankını da tanıttı. Kuzey Kore liderinin, ABD/Güney Kore askeri tatbikatlarına karşı bir güç gösterisi olarak düzenlenen tatbikatlarda zırhlı aracı bizzat kullandığı iddia edildi.