Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı

Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en büyük savaş gemisini tanıttı. Güdümlü seyir füzeleri ateşleyebilen dikey fırlatma platformuna sahip gemi, Kuzey Kore'nin deniz gücünü önemli ölçüde artıracak. 3,600 tonluk destroyer, 1,360 tonluk fırkateynin yerini alarak Kuzey Kore donanmasının en büyük savaş gemisi olacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, güdümlü seyir füzeleri ateşleyebilen dikey fırlatma platformuna sahip ülkenin en büyük savaş gemisini tanıttı.

Rusya'nın ünlü Amiral Grigorovich fırkateynine benzetilen devasa gemi, Kuzey Kore'nin deniz gücünü önemli ölçüde artıracak.

Devlet medyası tarafından yayınlanan (ki bu medya Kim'in propaganda aracı olarak biliniyor) fotoğraflarda, güçlü destroyerin bir deniz üssünde inşa edildiği görülüyor.

Analistler, henüz tamamlanmamış geminin görüntülerine dayanarak, destroyerin baştan kıça 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 15 metre genişliğinde olabileceğini belirtiyor.

3,600 tonluk destroyer, şu anki en büyük gemi olan 1,360 tonluk fırkateynin yerini alarak Kuzey Kore donanmasının en büyük savaş gemisi olacak.

Geminin baş kısmının yakın çekim fotoğrafında, çeşitli dikey fırlatma sistemlerini barındırması beklenen boş bir alan görülüyor. Bu fırlatıcılar, öne yerleştirilmesi planlanan deniz topunun yanı sıra güdümlü seyir füzelerini ateşleyebilecek.

Askeri uzmanlar, savaş gemisinin ülkenin batı kıyısındaki Nampho Tersanesi'nde inşa edildiğine inanıyor. Kim Jong-un'un tersanede gemiyi denetlediği görüntüler de paylaşıldı.

Analistlere göre, geminin inşasının tamamlanması 10 yıl sürebilir. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden Joseph Dempsey, Seoul merkezli NK News'e verdiği demeçte, "Bu gemi muhtemelen bir destroyer ve Kuzey Kore'de şimdiye kadar inşa edilen en büyük savaş gemisi" dedi.

Analistler, yeni Kuzey Kore gemisinin, Putin'in en yetenekli savaş gemilerinden biri olan Rus Amiral Grigorovich sınıfına benzediğini belirtti. Kim'in Eylül 2023'te Rusya'nın Vladivostok limanını ziyareti sırasında bir Rus deniz üssünü ve gemilerini incelediği biliniyor.

Putin ve Kim'in dünya sahnesinde yakınlaştığı ve ilişkilerinin derinleşmesi durumunda Pyongyang'ın Rusya'ya daha fazla yardım edebileceği düşünülüyor. Kim zaten özel kuvvetler birliği olan Fırtına Birliği'ni Putin için savaşmaya gönderdi.

Bu arada Kim, "dünyanın en güçlüsü" olarak nitelendirdiği yeni savaş tankını da tanıttı. Kuzey Kore liderinin, ABD/Güney Kore askeri tatbikatlarına karşı bir güç gösterisi olarak düzenlenen tatbikatlarda zırhlı aracı bizzat kullandığı iddia edildi.

Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı

Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı

Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı

Kim Jong-Un, Rus stili füze sistemli en büyük savaş gemisini tanıttı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
img

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Emekli maaşı ve asgari ücret desteği teklifi TBMM'ye sunuldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Bu Adam savaşa cok saglam hazırlanıyor guney koreyi kısa sürede bitirebilir .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.