Haberler

Kim "Dünyanın en güçlüsü" dediği yeni roketini tanıttı

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı Haber Videosunu İzle
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mobil bir roket kamyonuyla "dünyanın en güçlü silahı" dediği yeni roket sistemini tanıttı; bu gösteri Pyongyang'ın askeri kapasitesini vurgularken bölgesel güvenlik kaygılarını yeniden alevlendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun en yeni ve güçlü silah sistemlerinden birini halk önünde tanıttı; devlet medyası tarafından servis edilen görüntülerde Kim, mobil bir roket taşıyıcı kamyonun etrafında tur atarak silahı "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirdi. Bu gösteri, Pyongyang'ın artan askeri kapasitesine dair uluslararası endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın paylaştığı bilgilere göre, tanıtılan sistem yüksek kalibreli bir çoklu roketatar veya kıtalararası balistik füze platformu niteliği taşıyor. Pyongyang'ın son yıllarda geliştirdiği bu tür silahlar, gerek hareket kabiliyeti gerekse güç açısından önceki modellerden daha gelişmiş kabul ediliyor; Kim de konuşmasında bu yeni roket sistemini "stratejik caydırıcılık ve ulusal güvenlik açısından kritik bir unsur" olarak tanımladı.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Bazı uzmanlar, gösterinin yalnızca iç propaganda aracı olmadığını, Kuzey Kore'nin hem teknoloji seviyesini hem de mobil savaş kapasitesini dışa vurguladığını söylüyor. Bu tür mobil launcher sistemlerin, düşman savunma hatlarını aşma ve ani operasyonlara hızlı yanıt verme yeteneğini artırdığı öne sürülüyor.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Kuzey Kore medyası ayrıca önceki benzer etkinliklerde Hwasong-20 gibi uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerin de tanıtıldığını bildiriyor; bu tip silahların stratejik menzili ve nükleer başlık taşıma kapasitesi, bölgesel ve küresel güvenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Bu askeri gösteri, Pyongyang'ın yaklaşan parti kongresi öncesinde ulusal birlik ve ordunun gücünü vurgulama çabalarının parçası olarak yorumlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi