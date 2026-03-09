Haberler

Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Güncelleme:
Dünya genelinde savaş gerilimi tırmanırken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu belirterek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin nükleer saldırı menzili içinde bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde savaş ve güvenlik gerilimi artarken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'yi hedef alan sert açıklamalar geldi. Kim, ülkesinin nükleer kapasitesine dikkat çekerek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin saldırı menzili içinde olduğunu öne sürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı açıklamada nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu belirterek ABD'ye açık bir mesaj verdi. Kim, "Nükleer düğme her zaman masamda. ABD'nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde." ifadelerini kullandı.

ABD kıtasındaki hedeflere önceden uyarı olmadan saldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını savunan Kim, Kuzey Kore'nin Amerika kıtasındaki herhangi bir noktayı vurabilecek güce sahip olduğunu iddia etti.

Kim Jong Un, düşmanlarının "bitmeyen bir korku hissedeceğini" savunarak bunun bir tehdit değil, ABD'nin anlaması gereken bir gerçek olduğunu söyledi.

Kuzey Kore liderinin açıklamaları, son dönemde dünya genelinde artan savaş gerilimleri ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının gölgesinde geldi. Uzmanlar, Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer gerilimin yeniden yükselmesinin yalnızca Kore Yarımadası'nı değil küresel güvenliği de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

