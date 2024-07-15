Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin kasım seçimlerindeki adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

KADININ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağ kulağından yaralanan Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası komplo teorileri havada uçuşurken, suikast anında Trump'ın tam arkasında oturan bir kadının hareketleri dikkat çekti.

TELEFONLA HEMEN ÇEKİME BAŞLADI

Trump'a ilk kurşun sıkılmadan hemen önce, saldırıyı düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un yönüne bakan siyah şapkalı ve güneş gözlüklü kadın, daha sonra soğuk kanlı bir şekilde elinde hazır bulundurduğu telefonla hemen çekime başladı.

HERKES KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Sosyal medyada binlerce kullanıcı hareketlerinden şüphelendiği bu kadının kim olduğunu merak etmeye başladı.