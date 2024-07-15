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Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a seçim mitinginde düzenlenen suikast girişimi dünya gündeminden düşmezken, saldırı anında kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Suikast girişimi sırasında Trump'ın tam arkasında oturan ve saldırganın yönüne bakan siyah şapkalı ve güneş gözlüklü kadın daha sonra soğuk kanlı bir şekilde elinde hazır bulundurduğu telefonla çekime başladı. Görüntülerin servis edilmesi sonrası herkes bu kadının kim olduğunu merak ediyor.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin kasım seçimlerindeki adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

KADININ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağ kulağından yaralanan Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası komplo teorileri havada uçuşurken, suikast anında Trump'ın tam arkasında oturan bir kadının hareketleri dikkat çekti.

Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti

TELEFONLA HEMEN ÇEKİME BAŞLADI

Trump'a ilk kurşun sıkılmadan hemen önce, saldırıyı düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un yönüne bakan siyah şapkalı ve güneş gözlüklü kadın, daha sonra soğuk kanlı bir şekilde elinde hazır bulundurduğu telefonla hemen çekime başladı.

Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti

HERKES KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Sosyal medyada binlerce kullanıcı hareketlerinden şüphelendiği bu kadının kim olduğunu merak etmeye başladı.

Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Donald Trump Güneş Dünya Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

ref:

Seneryo gercek bazılarınınki gibi kurku değil kendine kimse d0okunamayıp cok sayıda insanın öldüğü böyle olaylarda oluyor

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Hasan Has:

Ne diyon açık konuş, bugün 15 temmuz

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ekrem celebi :

arkasındakı sıyahı sapkalı zencı daha entersan hareketler yapıyordu.vıdonun tamamını ızledıgımızde gorursunuz

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