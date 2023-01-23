Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı: EYT'lileri oyalamayı bırak, millet senin seçim oyunlarından bıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT ile ilgili bir değerlendirme yapmaması nedeniyle sert sözlerle yüklendi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "EYT'lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek, yeni müjdeleri sıraladı. Kamu kurumlarına olan borçların cezalarının silineceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt )ile ilgili, "Düzenlemesini hazırladık, Meclis sürecini takip ediyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A EYT TEPKİSİ

Bu hafta içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması beklenen EYT ile ilgili tarih vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle yüklendi. Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlemenin hemen Meclis'e getirilmesi çağrısında bulundu.

"EYT'LİLERİ OYALAMAYI BIRAK"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "EYT'lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT'yi Meclis'e getir hemen."

"KONU MECLİS'İN İDARESİNDE"

Öte yandan Meclis'te açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu Meclis'in idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum." demişti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E SUNACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız." diye konuşmuştu.

"TARİH VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT ne zaman yasalaşacak?" sorusuna, "En kısa sürede diyebiliriz. Tarih vermek mümkün değil" yanıtını verdi.