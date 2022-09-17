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Kendi cenazesine mesaj gönderen kadının söyledikleri, mezar başındakilerin aklını aldı

Dünya Haberleri

Kendi cenazesine mesaj gönderen kadının söyledikleri, mezar başındakilerin aklını aldı

Avustralya'da bir cenaze töreninde akılalmaz bir olay yaşandı. Kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden 63 yaşındaki Michelle Neumann isimli kadın, önceden hazırlanan bir organizasyonla kendi cenazesine mesaj gönderdi ve mesajda yazan "Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın" ifadesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Avustralya'daki cenaze töreninde daha önce eşi benzerine rastlanmayan anlar yaşandı. Kansere yakalanan Michelle Neuman isimli bir kadın tıbbi tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Hastalıkla mücadele eden kadının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze töreninde Neumann'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Michelle Neumann kendi cenazesinde verdiği mesajla herkesi gülümsetmeyi başardı.

Kendi cenazesine mesaj gönderen kadının söyledikleri, mezar başındakilerin aklını aldı

Cenaze töreni sırasında kalabalığın üzerinden bir uçak geçti ve uçağın kuyruğunda Neumann'ın sevenlerine yaptığı son şakayı içeren cümleler yer alıyordu. Sevenlerinin yaşam sevinciyle dolu olduğunu ifade eden Neumann pankartta, "Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın" cümlelerini tercih etti.

Kendi cenazesine mesaj gönderen kadının söyledikleri, mezar başındakilerin aklını aldı

Cenaze törenindeki pankartın geçmesiyle birlikte Neumann'ın sevenleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken duruma eğlenceli bir şekilde yaklaşmayı başardıklarını söyledi.

Kendi cenazesine mesaj gönderen kadının söyledikleri, mezar başındakilerin aklını aldı

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