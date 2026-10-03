Kelvin dalgası California kıyılarında deniz seviyesini 30 santimetreye çıkarabilir

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UZMANLAR, California sahilinde deniz seviyesinin 30 santimetreye kadar yükselebileceği ve yıkıcı taşkınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve 'kıyıya hapsolmuş Kelvin dalgası' olarak adlandırılan devasa enerji kütlesi, ABD'nin batı kıyılarında deniz seviyesini hızla yukarı çekiyor. Uzmanlar, gelecek günlerde California eyaleti kıyılarında deniz seviyesinin 30 santimetreye kadar yükseleceği uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi bünyesinde görev yapan oşinografi uzmanı Dillon Amaya, kıyı hattına paralel ilerleyen bu dalganın bir tsunami olmadığını, kıyıya çarparak kırılmak yerine yaklaşık 30 kilometre genişliğinde kesintisiz bir su kabarması halinde Alaska'ya kadar tırmandığını açıkladı. El Nino döngüsünün doğrudan bir sonucu olan dalganın, Meksika açıklarından kuzeye doğru saatte yaklaşık 10 kilometre hızla ilerlediği ve hafta içinde San Diego kıyılarına varacağı bildirildi.

'HER 10 SANTİMETRE SEL RİSKİNİ İKİYE KATLIYOR'

Bilim insanları, deniz seviyesinde yaşanacak bu artışın fırtına kabarmaları, devasa açık deniz dalgaları ve astronomik yüksek gelgitlerle birleştiğinde kıyı yerleşimleri için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Deniz seviyesindeki her 5 ile 10 santimetrelik yükselmenin taşkın riskini doğrudan ikiye katladığı kuralını hatırlatan uzmanlar, su kütlesinin devasa hacmi nedeniyle kıyılarda ani su baskınları ve şiddetli erozyon riskinin kritik eşiğe ulaştığını kaydetti.

KIYI YERLEŞİMLERİNDE ALARM

Güney California sahil şeridi, son haftalarda etkili olan açık deniz tropikal fırtınaları nedeniyle ağır tahribat aldı. Los Angeles'ın güneyindeki Dana Point ve Laguna Beach bölgelerinde deniz taşkınları ve erozyon nedeniyle çok sayıda evin oturulamaz hale geldiği, en az bir yapının ise tamamen çöktüğü hatırlatıldı.

Isınan deniz suyunun genleşmesiyle taban su seviyesinin halihazırda yüksek seyrettiğini vurgulayan yetkililer, yaklaşan Kelvin dalgasıyla sahil bandındaki yapıların ve yerleşim birimlerinin yeni bir yıkıcı dalga tehdidi altında olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı