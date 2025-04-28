Kelepçeli hasta, polis tarafından hastanede öldürüldü

İngiltere'de yaşanan bir polis şiddeti olayı, 24 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İngiliz polisinin kelepçeli bir hastayı hastane zemininde "oyuncak bebek gibi" savrurarak öldürdüğü anları kaydetti.

Olay, İngiltere'nin Milton Keynes şehrindeki üniversite hastanesinin acil servisinde yaşandı. İngiliz polis teşkilatı Thames Valley'de görevli polis memuru Martyn Jones, 24 yaşındaki Brian Ringrose'a karşı aşırı güç kullandı. Görüntülerde Jones'un, yerde yatan ve kelepçeli olan genç adamı zorla zaptederek kontrolsüzce savrulduğu görülüyor.

Brian Ringrose, reçeteli ilaç kullanımından kaynaklanan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye getirilmişti. Müdahale sırasında kendi ayakkabılarını bile giyemeyecek kadar bitkin durumdaydı. Olayın ardından yapay komaya sokulan genç, 6 gün sonra 2 Şubat 2021'de hayatını kaybetti.

Üç yıl sonra, 12 Şubat 2024'te başlayan soruşturmada jüri, Brian'ın ölümünün hukuka aykırı olduğuna ve bundan polis memuru Jones'un sorumlu olduğuna karar verdi. Jüri kararında, "Brian Ringrose'un ölümü, bir polis memurunun yasa dışı eylem sonucu adam öldürmesi ve diğer polis memurları ile sağlık personelinin ihmali nedeniyle gerçekleşti" ifadesi yer aldı.

İngiltere'deki Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IOPC) soruşturma başlattı ve Jones görevden uzaklaştırıldı. Ancak ilginç bir şekilde memur hakkında herhangi bir ceza davası açılmadı. Olaya karışan bir diğer polis memuru Daniel Simson ise sadece disiplin cezası aldı.

Brian'ın annesi Mary, oğlunun ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini ve daha önce de birkaç kez hastaneye kaldırıldığını söyledi. Üç çocuk babası olan Brian, ölümü sırasında dördüncü çocuğunu bekliyordu.

"Oğluma o şekilde davranmamalıydılar," diyen acılı anne, "Polisler ona oyuncak bebek gibi davrandılar. Onlar korumak ve hizmet etmek için varlar, öldürmek için değil" ifadelerini kullandı.