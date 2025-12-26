Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporu yayımlandı

KAZAKİSTAN'da bir yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunda, "Uçaktaki hasar, muhtemelen savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle meydana geldi ancak bu unsurların kaynağı tespit edilemedi" ifadelerine yer verildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçağın 1 yıl önce ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın ara raporunu yayımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan raporda, 25 Aralık 2024'te J2-8243 sefer sayılı Bakü–Grozni uçuşunu yapan AZAL yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü, kazada 3'ü mürettebat 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi. Raporda, kaza ile ilgili oluşturulan ve Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ile Brezilya'dan uzmanların yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözlemcisinin de yer aldığı komisyonun, toplanan verilerin analizini yaptığı, uçağın kara kutularını incelediği ve kokpit ses kayıt cihazının çözümlendiği bildirildi.

Uçakta tespit edilen yabancı metal cisimlere kapsamlı inceleme yapıldığının belirtildiği raporda, bu incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadığı aktarıldı. Raporda, "Uçaktaki hasar, muhtemelen savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle meydana geldi fakat bu unsurların kaynağı tespit edilemedi" denildi.

Uçağın 2 numaralı hidrolik sistemine ait boru parçası üzerinde yapılan incelemede, boru üzerinde hasarlar tespit edildiği vurgulanan raporda, çelikten yapılmış metal parçaların bu hasara neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı. Komisyonun, nihai raporun yayımlanabilmesi için Merkezi Bakım Bilgisayarı (CMC) bant analizinin tamamlanmasını ve Risk Değerlendirme Analizi Çalışma Grubu'nun, çatışma bölgeleri üzerinde veya yakınında gerçekleştirilen uçuşlara ilişkin raporunu beklediği ifade edilerek, "Soruşturma Komisyonu dengeli bir yaklaşım benimseyecek, tüm sonuçlar objektif olacak ve yalnızca verilere dayanacaktır" açıklamasında bulunuldu.