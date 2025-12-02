Kaya Yanar, Almanya'daki Sahne Kariyerine Veda Ediyor

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın ünlü komedyenlerinden Kaya Yanar, ülkesindeki sahne kariyerine veda ediyor. Yanar, son gösterilerini 2026'da sahneleyecek.

Almanya'nın en tanınmış komedyenlerinden Kaya Yanar, ülkedeki canlı sahne performanslarına son verme kararı aldığını duyurdu. Yanar, "Her başlangıcın bir sonu vardır. Benim Almanya'daki canlı komedi sahne kariyerim de sona geldi" ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki ünlü komedyen, 30 yıllık meslek hayatında artık farklı projelere ve özellikle ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti. Yanar, "25 yıldır salonları dolduran insanlar geliyor. Şimdi ise mesleki koşuşturmayı bir kenara bırakmak istiyorum" dedi.

Kararının bir kariyer sonu olmadığını vurgulayan Yanar, sadece Almanya'daki turnelerine nokta koyduğunu, sahneye tamamen veda etmediğini aktardı. Frankfurt doğumlu, Türk-Arap kökenli sanatçı uzun süredir İsviçre'de yaşamını sürdürüyor.

Kaya Yanar, 2026 yılında son gösterilerini sahneleyeceğini açıklayarak "Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Siz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Bu benim için bir onurdu" dedi.