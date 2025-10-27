Haberler

Katy Perry ve Justin Trudeau El Ele Görüntülendi

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'te el ele görüntülendi. İkilinin ilişkileri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ilişkilerini resmileştirecek şekilde görüntülendi.

İkilinin bir süredir birlikte olduklarına dair haberler çıkıyordu.

Çift Paris'te bir kabare şovundan el ele çıktı.

Ünlü magazin haber sitesi TMZ, çiftin arabaya binmeden önce el ele yürüdüğü görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde Trudeau, Perry'nin arka koltuğa oturmasına yardım ederken görülüyor.

Paris'teki görüntülerin Perry'nin 41. doğum günü kutlaması sonrası çekildiği belirtiliyor.

Ne Perry ne de Trudeau henüz ilişkileri hakkında kamuoyuna açıklama yaptı.

Trudeau, bu yılın başlarında Perry'nin bir konserinde görüntülenmiş ve pop yıldızıyla aşk yaşadıklarına dair söylentiler çoğalmıştı.

Perry'nin yakın zaman önce Londra'daki konserinde hayranıyla arasındaki diyalog da konuşuluyor.

Performansı sırasında bir hayranının kendisine evlenme teklif etmesinin ardından şarkıcı, "Keşke 48 saat önce teklif etseydin" diye şaka yapmıştı.

Perry daha önce aktör Orlando Bloom ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı.

On yıldır birlikte olan, bir kız çocukları olan çift, yaz aylarında ayrılmıştı.

2015-2025 yılları arasında Kanada başbakanı olarak görev yapan Trudeau, 18 yıl boyunca Sophie Grégoire ile evliydi.

Üç çocukları bulunan çift 2023 yazında ayrıldı.

Perry ile Trudeau'ya yakın isimler BBC'nin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Trudeau 2015 - 2025 yılları arasında Kanada başbakanlığı görevi yaptı.

BBC
