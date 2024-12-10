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Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın zamanında katlettiği insanların cesetlerinin başında selfi çekilen gazeteci Kinana Aluşe, muhalifler yönetime el koyunca çark etti. Aluşe'nin yaptığı açıklamada söyledikleri dikkat çekti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından devrildi. Ağır bir mağlubiyetle devrilen Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Esad arkasında katlettiği yüzbinlerce masumun kanını bırakırken, zamanında onu destekleyenler de çark etmeye başladı. Onlardan birisi de gazeteci Kinana Aluşe oldu.

Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti

CESETLERİN BAŞINDA SELFİ ÇEKİLİRDİ

Beşar Esad rejiminin öldürdüğü insanların cesetleriyle selfi çekilmesiyle meşhur olan Aluşe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aluşe, rejimin devrilmesini "zafer" olarak yorumlarken, Esad dönemi için "adaletsizlik, açgözlülük" ifadelerini kullandı.

Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti

"ZAFERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Aluşe şunları söyledi: "Halepli kardeşlerimiz, uzun bir adaletsizlik, açgözlülük ve zorbalığa son veren bu kasvetli zaferi kendimizi, hepinizi ve tüm Suriye halkına tebrik ediyoruz. Tüm bileşenleri ve gözlüğü ile yeni bir Suriye'nin yeniden doğuşunu tesis eden zaferdir bu. Doğruluk, adalet, kardeşlik ve hoşgörü üzerine kurulu Suriye."

Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti

Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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