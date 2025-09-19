Katil balinalar lüks turist yatını batırdı! Mürettebat canını zor kurtardı

Portekiz açıklarında yaşanan olay görenleri şoke etti. Bir grup katil balina, turist teknesine saldırarak yatın batmasına neden oldu. Aynı anda bölgedeki başka bir Norveç yatı da hedef alınırken, mürettebat hayatta kalmak için ilginç bir yöntem denedi: Balinaların üzerine sirke dökmek.

Norveç bayraklı Nova Vida isimli yat, Cascais'ten Sines'e doğru yol alırken orkaların saldırısına uğradı. Mürettebat, dümen defalarca darbe alınca kontrolü tamamen kaybetti ve tekne daireler çizerek dönmeye başladı. Görüntülerde dümenlerin hızla dönmesi ve teknenin sarsılması korku dolu anları ortaya koydu.

Mürettebat üyesi Lisa Festervoll, yaşadıkları anları "Büyük balinalar sürekli dümeni hedef aldı. Tekne şiddetle sallandı, kontrolümüzü kaybettik. Altı metrelik bir balina yanımızdan geçerken donakaldık," sözleriyle anlattı.

Çaresiz kalan denizciler, ellerinde bulunan sirkeyi balinalara doğru dökerek saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ne kadar etkili olduğu bilinmese de birkaç dakika süren gergin anların ardından orkalar bölgedeki Oceanview isimli tur teknesine yöneldi.

Katil balinaların hedefi haline gelen Oceanview kısa sürede ağır hasar aldı ve sulara gömüldü. Teknedeki beş kişi son anda kurtarıldı. Olay yerinde bulunan Nova Vida mürettebatı ise yaklaşık bir buçuk saat yardım bekledi. Ardından acil dümen sistemini devreye sokarak kıyıya dönmeyi başardı.

Portekiz sahil güvenliği, Oceanview'un Fonte da Telha sahilinin 5 deniz mili açığında battığını doğruladı. Yerel basına göre aynı orka grubu daha önce başka bir yelkenliye çarpmış ve dört kişinin kurtarılmasına neden olmuştu.

Son yıllarda bölgede benzer olayların arttığı belirtiliyor. 2020'den bu yana yaklaşık 500 saldırı kayda geçti. İnsanlara doğrudan zarar gelmedi, ancak birçok tekne ciddi hasar gördü, bazıları ise tamamen battı.