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Kate Middleton, oğlu Prens George'un 11. doğum gününü fotoğraf paylaşarak kutladı

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Prenses Kate, oğlu Prens George'un 11. yaşını kutlamak için yeni bir fotoğraf paylaştı. Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan karede, Prens George olgun ve şık görünüyor. Bileğindeki el yapımı bilezik, aile geleneklerini yansıtıyor. Fotoğraf, George'un büyümesini ve gelecekteki rolüne hazırlanışını gösteriyor. Aynı zamanda Kraliyet ailesinin geleneksel değerleri ile modern yaklaşımı arasındaki dengeyi de yansıtıyor

Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf, Kate tarafından bu ayın başlarında Windsor'da çekildi. Fotoğrafı çeken Prenses Kate (42), siyah beyaz karede geleceğin kralını takım elbise içinde ve kameraya gülümserken yakalamış.

Açık yakalı beyaz gömlek ve koyu renk ceketiyle Prens George, olgun ve şık bir görünüm sergiliyor. Bu rahat ve sofistike stil, kraliyet hayranlarının alışık olduğu resmi kravatlı görünümden farklı olarak dikkat çekiyor ve pek çok kişinin beğenisini kazanıyor.

İlginç bir detay olarak, George'un sol bileğinde Prenses Charlotte ve Kral Charles'ın da benzerlerini taktığı el yapımı, narin bir bilezik görülüyor. Bu aksesuar, aile bağlarına ve geleneklere verilen önemi vurguluyor gibi.

Galler çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafta, "Prens George'a bugün 11. doğum gününü kutluyoruz!" mesajını iletti. Fotoğrafçılığa olan tutkusuyla bilinen Galler Prensesi Kate, çocuklarının doğum günü portreleri için genellikle kameranın arkasına geçiyor. Kate'in özellikle ailesini doğal pozlarda yakalamadaki ve kişiliklerini ortaya çıkarmadaki başarısı, bu fotoğrafta da açıkça görülüyor.

Bu özel gün vesilesiyle çekilen fotoğraf, Prens George'un çocukluktan gençliğe geçiş sürecini ve gelecekteki rolüne hazırlanışını sembolize ediyor. Aynı zamanda, Kraliyet ailesinin geleneksel değerleri ile modern yaklaşımı arasındaki dengeyi de yansıtıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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