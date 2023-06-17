Kate Middleton katıldığı askeri törende yeşil kıyafeti ile göz kamaştırdı

Galler Prensesi Kate Middleton, Kral'ın doğum günü kutlaması Trooping the Colour'a yeşil bir elbise ve eşleşen şapka ile katıldı. Ayrıca, ölmüş olan kayınvalidesi Diana'ya ait olan safir damla küpeleri kıyafetiyle birlikte kullandı. Kate'in çocukları da etkinlikte yer alırken, aile daha sonra askeri bir uçak geçidi için Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı

Galler Prensesi Kate, Kral Charles'in doğum doğum günü kutlamasının bir parçası olan Trooping the Colour askeri geçit töreninde giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı.

41 yaşındaki Kate Middleton, canlı yeşil saten görünümlü elbisesi ve şapkasıyla Kraliçe Camilla ve üç çocuğu ile Horse Guards Parade'e katıldı.

Prens George (dokuz yaşında), Prenses Charlotte (sekiz yaşında) ve Prens Louis (beş yaşında) kervanda Mall'a doğru yol alırken saygılı bir şekilde davrandılar, izleyenlere el sallayıp gülümsediler.

Üç çocuk annesi Kate, kıyafetini ölen kayınvalidesi Prenses Diana'yaait olan safir damla küpelerle tamamladı.

Bu etkinlik, Kraliçe Elizabeth II'nin geçen Eylül'deki ölümünden bu yana ilk Trooping the Colour etkinliği olup, Kral Charles'ın ilk doğum günü geçit törenidir.

Kate, cesur bir tek renkli görünüm seçti ve baştan ayağa yeşil giydi, giydiği yeşil kıyafet,İrlanda Muhafızları'nın Albayı olarak rolünü temsil ediyor - bu rolü geçen yılın sonunda eşinden devralmıştı.

İrlanda bağlantısına daha da vurgu yapmak adına, Kate yonca şeklinde altın bir broş taktı.

Saçlarını şapkasının altında düşük bir topuzda toplayarak görünümünü tamamladı.

Kate'in üç çocuğu da etkinliğe birlikte gelirken görüldü, kraliyet hayranlarına coşkuyla el sallıyorlardı.

Daha sonra, Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden oluşan yaklaşık 70 uçakla gerçekleştirilen askeri uçak geçidi için Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı.

Üç çocuk annesi Kate, eşi Galler Prensi, çocukları George, Louis ve Charlotte, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikteydi.

Edinburgh Düşesi Sophie, eşi Prens Edward, Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence ile birlikte balkonda yer aldı.