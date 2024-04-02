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Kate Middleton, kanser teşhisinin medyaya sızma tehdidine karşı kanser olduğunu açıkladığı videoyu hızlı bir şekilde yayınlamak zorunda kaldı

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Kate Middleton'ın kanser olduğuna dair yayınlanan görüntüler, dünya gündemine damga vurdu. Videoyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Sahte olduğu iddialarıyla birlikte, Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili şeffaf olunmadığına dair eleştiriler gündemden düşmüyor. Ancak DailyMail'de yapılan bir röportaja göre, bu video arkasındaki gerçek bir sırrı ortaya koyuyor. İşte detaylar...

Kate Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı video mesajında kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve hastalık nedeniyle "koruyucu kemoterapi" tedavisi gördüğünü açıkladı. Ancak videoya ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından aslında bir "sızıntı" olduğu ve bilginin "saray dışına" sızma ihtimali nedeniyle hızlıca açıklama yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu yüzden acilen hazırlanan video ile halka duyuru yapılması amaçlandı. Ancak bu hızla hazırlanan videoda yapılan bazı hatalar, yapay zeka kullanıldığına dair spekülasyonları daha da artırdı. Sosyal medyada sağlığı ve refahıyla ilgili haftalarca süren çılgın spekülasyonların ardından Kate, bir hafta önce kanser nedeniyle kemoterapi gördüğünü doğrulayan bir video mesajı yayınladı.

42 yaşındaki prenses, karın ameliyatı sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından yaşadığı 'büyük şok'tan bahsetti. Ayrıca videoda sesinin zaman zaman titreyerek, ailesinin yaşadığı 'inanılmaz derecede zorlu birkaç aya' dair sevenlerine önemli bilgiler verdi.

Kanserin türü belirtilmedi ancak Middleton, Şubat ayının sonlarında 'koruyucu kemoterapi' tedavisine başladı ve iyileşme umutları varlığını sürdürüyor. Prens William ve Kate, çocuklarına odaklandılar ve prensesin sağlık durumunu Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis ile hassas bir şekilde paylaşmak için zaman ayırdılar. Şubat ayında kanser teşhisi konulan Kral, gelininin tedavisi hakkındaki "cesaretinden" dolayı "gurur duyduğu" ve son birkaç haftadır yakın temas halinde kaldığı söylentiler arasında yer alıyor.

Kate Middleton, kanser teşhisinin medyaya sızma tehdidine karşı kanser olduğunu açıkladığı videoyu hızlı bir şekilde yayınlamak zorunda kaldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Kate Middleton 3.Sayfa Magazin Sağlık Dünya Haberler

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