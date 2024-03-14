Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi

Anneler Günü fotoğraf tartışmasından önceki son ankette, Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi olarak anketlerin başında gelirken, Harry ve Meghan'ın popülerlikleri düştü.

Yeni bir anket, Harry ve Meghan'ın popülaritesinin düşmesi nedeniyle Galler Prensesi'ni İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi olarak adlandırdı.

Tartışma yaratan Anneler Günü fotoğrafının yayınlanmasından önce yapılan ankette yüzde 38'lik oranla Kate Middletonİngilizlee tarafından en sevilen kraliyet üyesi oldu.

Ancak Sussex Dükü ve Düşesi'nin popülaritesi üç puan düştü; Harry yüzde 11 ve Meghan yüzde yedi.

Galler Prensesi, son haftalarda yoğun spekülasyonlara ve komplo teorilerine konu oldu ve Anneler Günü aile fotoğrafını düzenlediğini itiraf ettikten sonra kendini sosyal medya fırtınasının içinde buldu.

Kraliyet içerisindeki kişiler, görüntünün neden olduğu fırtınadan kurtulmak istediğini ve sonrasında mücadele ettiğini iddia etti.

Yeni anket, prensesin özellikle kadınlar arasında popüler olduğunu gösteriyor; erkeklerin yüzde 32'sine kıyasla yüzde 44'ü onu tercih ediyor.

Ipsos'un The Standard için yaptırdığı ankete göre, 55-75 yaş arasındakilerin yarısı da favorileri olarak Kate'i seçti.

35-54 yaş grubundakilerin yüzde 37'si prensesi ilk tercihi olarak belirtirken, 18-34 yaş grubundakilerin yüzde 28'i prensesi tercih etti.

Kate'in kocası William, yüzde 36 ile ikinci sırada yer aldı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ankete katılan İngilizlerin yalnızca yüzde 12'sinin favorisiydi.

Prenses, Ocak ayından bu yana ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olmasına rağmenkamuoyunun gözünden uzak olması, komplo teorisyenlerinin varsayımlarına yol açtı.

Ancak Anneler Günü'nde Kate'in çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanınca spekülasyonlar tamamen yeni bir biçim aldı.

Dikkatli sosyal medya kullanıcıları, görselle ilgili çok sayıda soruna dikkat çekti ve kısa bir süre sonra fotoğraf, fotoğraf ajansları tarafından geri toplandı.

Daha sonra prenses, aile fotoğrafında değişiklik yaptığını itiraf ederek, yaşanan karışıklıktan dolayı özür diledi.

Özründen sadece birkaç saat sonra Kate, Westminster Abbey'e veya yıllık İngiliz Milletler Topluluğu Günü törenine giderken Windsor Kalesi'nden ayrılan kocasıyla birlikte fotoğraflandı.

Kraliyet çevrelerindeki kaynaklar, Ocak ayında geçirdiği büyük ameliyatın ardından iyileşirken Kate'in geleceği hakkında söylentilerin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.