Katar ve Ürdün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ve Ürdün Meclisindeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'a başarı dileklerinde bulunan Al Sani, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve büyüme kaydetmesi temennisinde bulundu.

Ürdün Meclisindeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban da Erdoğan'ı kutladı.

Husban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla ilerleme olacağını kaydetti.