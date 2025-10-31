Haberler

Katar ve ABD Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü
Katar Başbakanı Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'deki son durumu ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri telefonla ele aldı.

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu ele aldığı kaydedildi. Katar basınındaki haberlere göre, görüşmede iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiler ile bunları geliştirmenin yolları da ele alındı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani görüşmede, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak, bölgede sürdürülebilir barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
