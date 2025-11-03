Katar ve ABD Askeri İş Birliğini Güçlendiriyor

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ı ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Katar ile ABD arasındaki yakın stratejik ilişkiler ve bu ilişkilerin, özellikle askeri ve savunma iş birliği alanlarında desteklenmesi ve güçlendirilmesi yollarının ele alındığı bildirildi. Tarafların ayrıca, ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu da görüştüğü kaydedildi.