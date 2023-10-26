Katar, İsrail adına casuslukla suçlanan 8 Hindistan subayını idama mahkum etti

Hindistan hükümeti, geçen sene Katar'da "İsrail adına casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 Hintli donanma yetkilisi için Katar mahkemesinden idam cezası kararı çıktığını açıkladı. Hükümet kararı, "Derin bir şok" sözleriyle yorumladı.

Katar'da geçtiğimiz sene casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan 8 Hindistan vatandaşı için mahkeme idam cezası kararı verdi.

8 HİNTLİ İÇİN İDAM CEZASI KARARI

Katar'da 2022 yılı ağustos ayında 8 Hintli donanma yetkilisi İsrail adına casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel bir şirkette çalışan Hintlilerle ilgili Katar mahkemesinden karar çıktı. Mahkeme, tüm şüphelilere idam cezası kararı verdi.

"AYRINTILI KARARI BEKLİYORUZ"

Kararı, "Derin bir şok" sözleriyle yorumlayan Hindistan hükümeti, "Katar yetkilileriyle durumu ele alacağız. İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

SUÇLAMALARLA İLGİLİ KESİN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Hindistan hükümeti ve Katar'daki yetkililerden suçlamalarla ilgili kesin bir açıklama gelmedi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konuyla ilgili soruları yargılamanın gizliliği nedeniyle yanıtsız bıraktı.

DENİZALTI PROJESİNDE ÇALIŞIYORLARDI

İdama mahkum edilen Hindistanlı eski deniz subaylarının Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalıştığı ifade edildi. Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarılmıştı.