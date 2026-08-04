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Katar: ABD-İran Görüşmeleri İleri Aşamada, Diplomatik Çözüm Umudu Güçlü

Katar: ABD-İran Görüşmeleri İleri Aşamada, Diplomatik Çözüm Umudu Güçlü
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KATAR, ABD ile İran arasındaki ara buluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu.

KATAR, ABD ile İran arasındaki ara buluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, haftalık basın toplantısında ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm taraflarla çabaların sürdüğünü teyit eden el-Ensari, diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını ve görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını ifade etti. Bölgedeki gerilimi önlemek için herkesin uyum içinde çalıştığını vurgulayan el-Ensari, Katar, Pakistan ve Umman'ın Washington ile Tahran arasındaki dolaylı temasları kolaylaştırmak adına ortak hareket ettiğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan el-Ensari, acil önceliklerinin gerilimin tırmanmasını önlemek, boğazı yeniden ulaşıma açmak ve taraflar arasında diplomasi kapısını aralamak olduğunu belirtti. Bölgede büyük bir kriz görmek istemediklerinin altını çizen el-Ensari, ara bulucuların müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak kısa vadeli diplomatik bir çözüm üzerinde çalıştığını aktardı.

Şu an için ABD ile İran arasında planlanmış doğrudan bir görüşme bulunmadığını bildiren el-Ensari, görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlaması halinde büyük bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi umduklarını, ancak olası bir mutabakat için henüz net bir takvim veremeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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