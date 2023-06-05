Katar'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Katar'da Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde geleneksel Türk kahvaltısının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun konutunda düzenlenen Türk kahvaltısı etkinliğine farklı kuruluşlarda çalışan basın mensupları katıldı.

Göksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Lezzeti ve çeşitliliğiyle bilinen Türk kahvaltısı, dünyanın en meşhur yemeklerinden biri haline geldi." dedi.

Türk kahvaltısını tanıtmak için etkinlik düzenlendiğini belirten Göksu, kahvaltının geleneksel olmasının yanında sağlıklı lezzetleri barındırdığına dikkati çekti.

Van'daki kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla ilki 2014'te düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, haziran ayının ilk haftasında kutlanıyor.