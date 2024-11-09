Katar'dan 'arabuluculuktan çekildi' iddialarına yalanlama geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Son olarak Katar'ın Gazze'deki ateşkes için yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinden çekileceği öne sürülürken, Doha'dan söz konusu iddialara yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'de ateşkes arabuluculuğundan çekildiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

"ANLAŞMA SAĞLANMAZSA ARABULUCULUĞU GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞIZ"

Ensari, geçtiğimiz günlerde yapılan son müzakerelerde, bir anlaşma sağlanmaması durumunda Hamas ve İsrail arasında arabuluculuğu geçici olarak durduracağını taraflara bildirdiklerini dile getirdi. Sözcü Ensari, Katar'ın, çatışmanın sona ermesi ve Gazze'deki ağır insani koşullar nedeniyle yaşanan sivil acıların hafifletilmesi için taraflar arasında arabuluculuk çabalarına yeniden başlayacağını vurguladı. Ensari, "Katar Devleti, arabuluculuğun bir şantaj aracı olarak kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN, 1967 SINIRLARI İÇİNDE BAĞIMSIZ BİR DEVLETE KAVUŞANA KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar Devleti'nin Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini ve Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu aktardı. Ensari ayrıca Doha'daki Hamas siyasi ofisi ile ilgizi çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, Katar'daki ofisin amacının, ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu belirtti.