Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katalonya polisi, Salvador Dali'nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi

Dünya Haberleri

Katalonya polisi, Salvador Dali'nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi

İspanya'nın Katalonya bölgesinde polis ekipleri, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, ünlü ressam Salvador Dali'nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde polis ekipleri, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, ünlü ressam Salvador Dali'nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İspanya'nın Katalonya bölgesi polis teşkilatı Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, "Kriminal Soruşturma Birimi'nin Tarihsel Miras Birimi'ne bağlı Mossos d'Esquadra ekipleri, ressam Salvador Dali'nin 300 bin avro değerindeki iki tablosunun çalınmasının ardından geçen yılın başında başlayan soruşturmayı tamamladı. Tablolar hak sahiplerine iade edildi" denildi. Açıklamada, olayla ilgili 50, 53 ve 55 yaşlarındaki üç erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Salvador Dali İspanya Ressam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title