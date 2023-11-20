Karşınızda Arjantin'in yeni lideri! Lakabı "Deli", herkes onu elektrikli testereyle verdiği sözle hatırlıyor

Ekonomik olarak son yılların en zor dönemini yaşayan Arjantin'de, Milei oyların yüzde 55,8'ini alarak yeni devlet başkanı oldu. Aşırı sağcı Javier Milei seçim meydanlarında sıra dışı görüntüler vermiş ve eline aldığı testereyi sağa sola sallayarak "ekonomiye de böyle dalacağını" belirtmişti.

Lakabı: El Loco ("Deli")

Milei, 22 Ekim 1970'de Buenos Aires'in Palermo kentinde doğdu. Annesi Alicia ev hanımıydı, babası Norberto ise otobüs şoförüydü ve daha sonra otobüs şoförlüğü sektörünü denetleyen bir iş adamı oldu. Ailesi İtalyan kökenli. Milei Katolik okullarına ve özel üniversitelere gitti. Okulda, daha sonra onu meşhur edecek olan anlık patlamaları ve saldırgan söylemleri nedeniyle El Loco ("Deli") lakabı takıldı.