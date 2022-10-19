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Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü

Dünya Haberleri

Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü

İngiltere'de karısının evcil köpeğine tecavüz etmesi nedeniyle tutuklanan Kieran Parkinson adlı şahıs, yargılanmayı beklediği sırada cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından öldüresiye dövüldü.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Kieran Parkinson adlı şahsın, karısı Mary'in evcil hayvanına tecavüz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sızmasının ardından Kieran Parkinson tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMAYI BEKLİYORDU

Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmak için hapishanede bekleyen Kieran Parkinson, diğer mahkumların hedefi oldu. Hapishanedeki mahkumların, Kieran Parkinson'un suçunu öğrendikten sonra şahsı öldüresiye dövdükleri belirtildi.

Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Skandal olayın, telefonundaki görüntülerden ortaya çıkmasının ardından ifadesi alınan Kieran Parkinson, köpeğe tecavüz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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