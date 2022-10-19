Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü

İngiltere'de karısının evcil köpeğine tecavüz etmesi nedeniyle tutuklanan Kieran Parkinson adlı şahıs, yargılanmayı beklediği sırada cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından öldüresiye dövüldü.