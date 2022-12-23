Karısını kendisini aldatırken basan adam fotoğraf çekip, oturma odasına astı

Karısını aldatırken yakalayan bir adam, olayın fotoğraflarını çektikten sonra fotoğrafı oturma odasına astı. Adam, "O fotoğraf kalkarsa boşanırım" diyerek karısını tehdit etti. Adam, evli insanlara ders olması için böyle bir harekete imza attığını dile getirdi.

Kenya'da ilginç bir olay meydana geldi. İddialara göre karısını, kendisini aldattığı sırada basan bir adam, olay anının fotoğrafını çekti.

OTURMA ODASINA ASTI

Karısına güçlü bir ders vermek isteyen adam, çektiği fotoğrafı salonlarının ortasına astıktan sonra yaptığı bu hareketi sosyal medya hesabından duyurdu. Karısının fotoğrafı kaldırması durumunda ise boşanacağını söyledi.

"EVLİLERE DERS OLSUN DİYE YAPTIM"

Hareketinin nedenine ilişkin de açıklama yapan adam, "Evlilere ders olsun diye yaptım, farkındalık yaratmak istedim. Kimse kimseyi aldatmasın" dedi.

İşte o fotoğraf: