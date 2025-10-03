Karadenizliler, İsrail'in barbarca saldırdığı Sumud Filosu için yola çıktı

Haberler

Güncelleme:
Kastamonu ve Trabzon'da vatandaşlar, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tekneleriyle sulara açıldı.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Karadenizliler, tekneleriyle yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. İsrail ordusuna ait savaş gemileri, geçtiğimiz gün filoya ait gemilere saldırılar düzenlemiş ve çok sayıda aktivist gözaltına alınmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrail'in barbarlığına ise dünyanın her yanından tepki yağdı. Türkiye'de vatandaşlar, birçok kentte sokağa çıkarak İsrail'i lanetlerken; Avrupa ülkelerinde de çok sayıda protesto eylemi düzenlenmişti.

KARADENİZLİLER SULARA AÇILDI

Kastamonu ve Trabzon'da ise vatandaşlar, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tekneleriyle sulara açıldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
