Karadeniz'de batan 'Türkiye'ye ait' gemi hakkında neler biliniyor?

Karadeniz'de Romanya karasularının dışında Royad Mammadov adlı yük gemisinde meydana gelen yangının ardından iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Romanya makamları tarafından yapılan açıklamaya göre gemideki 11 mürettebat kurtarıldı. Yetkililer yangının sebebini açıklamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geminin Rus İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradığını belirten bir açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarafsız sularda seyreden, mısır yüklü ve Türkiye'ye ait sivil bir gemi iki Rus İHA'sı tarafından vuruldu. Gemide Azerbaycan ve Hindistan vatandaşları bulunuyordu" ifadelerini kullandı.Geminin kaptanının hayatını kaybettiğini, bir kişinin de durumunun belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Zelenskiy kurtarılan 11 kişiden birinin yaralı olduğunu ekledi. Konuyla ilgili Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Reuters haber ajansında göre Rus makamları olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'nın gün içinde yayımladığı bültende, Rus güçlerinin iki yük gemisini hedef aldığı belirtilmişti.Gemi trafiğini izleyen Vesselfinder'a göre, Saint Kitts ve Nevis bayrağı taşıyan kargo gemisş İtalya'nın Ravenna limanına gidiyordu. Gemi son olarak Ukrayna'nın İzmail limanına uğramıştı. Karadeniz'de son aylarda ticari gemilere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarında artış yaşanırken, Türk sahipli veya Türk mürettebatın bulunduğu bazı gemiler de saldırılardan etkilendi. Ankara, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının hedef alınmasından duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirerek taraflara seyir güvenliğini sağlayacak acil tedbirler alma çağrısında bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında yaptığı açıklamada, Karadeniz'de ticari gemiciliğin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni bir mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi.Erdoğan, "Karadeniz'de tüm ticari ulaşımın güvenliği sadece Türk bayrağı altında hareket eden veya Türk şirketlerince işletilen gemiler için önem arz etmiyor. Gerilimin sivillerin hayatını ve ticari hayatı tehlikeye atacak kadar tırmanmasına müsaade etmemek lazım" dedi.