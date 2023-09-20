Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne saldırı: Araçtaki askerler öldü
Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarına yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes kararının alındığı antiterör operasyonuna ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı ve araçtaki askerlerin öldüğü bildirildi. Öte yandan ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı konusunda bilgi paylaşılmadı.
Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonu varılan ateşkes gereğince sona erdirilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, ateş sonucu araçtaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.
Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı bildirildi.
Bakü yönetimi, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletti. Öte yandan açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.