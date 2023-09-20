Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne saldırı: Araçtaki askerler öldü

Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarına yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes kararının alındığı antiterör operasyonuna ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı ve araçtaki askerlerin öldüğü bildirildi. Öte yandan ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı konusunda bilgi paylaşılmadı.