Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şam Büyükelçisi Köroğlu'nu ziyaret etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu.
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya