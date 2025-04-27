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Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivalinde bir sürücünün kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAY KARŞISINDA ŞOKTAYIM

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, X platformunda yaptığı paylaşımda şöyle dedi; "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olay karşısında şoktayım ve derin bir üzüntü içindeyim."

Sim ayrıca şunları ekledi; "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz derecede zor zamanda etkilenen herkesle ve Vancouver'daki Filipin topluluğuyla birlikte."

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın yerel saatle akşam 8'den kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve sürücünün gözaltına alındığını ekledi.

Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ne biçim ülkeler var, iyi ki türkiyede yaşıyoz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıOguz Derin:

kanada da yasadim daha evvel. orada kimseye rahat batmaz. ithal edilmis bir cevap bence. dogrudan amerika yerine en yakin komsusuna. iran da o yurek yok suan. muhtemelen afgan ya da pakistan kokenlidir. filistin vs husileri bahane ederler bir sozde dini orgut ustlenir..

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Haber YorumlarıMengele:

Muhakkak müslümandir

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMGk:

İtrail tezgahıdır hiç bir örgüt onlardan habersiz iş yapmaz

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAlkurt:

Ust baronlarin, muslumanlari kullanma sonuclari, muslumanligi kotuleme sonucu. Olan garibim halka oluyor.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkemizde neredeyse hergun iki kadin katlediliyor boyle manset gormedim ulkemiz cok rahat rutin oldu artik.

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Medeniyettir orası medeniyet.

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