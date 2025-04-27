Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: OLAY KARŞISINDA ŞOKTAYIM

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, X platformunda yaptığı paylaşımda şöyle dedi; "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olay karşısında şoktayım ve derin bir üzüntü içindeyim."

Sim ayrıca şunları ekledi; "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz derecede zor zamanda etkilenen herkesle ve Vancouver'daki Filipin topluluğuyla birlikte."

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın yerel saatle akşam 8'den kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve sürücünün gözaltına alındığını ekledi.