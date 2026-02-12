Kanada'daki Okul Saldırısının Şüphelisi Teşhis Edildi, Poliste Kaydı Kabarık

(ANKARA) - Kanada'nın British Columbia eyaletinin kırsal bölgesinde 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısının şüphelisinin, "daha önce akıl sağlığı kontrolleri nedeniyle polis tarafından evine gidilen 18 yaşındaki bir genç olduğu" açıklandı.

Kanada'da dün yaşanan okul saldırısının ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. Yetkililer, Tumbler Ridge kasabasındaki saldırının ardından şüpheli Jesse Van Rootselaar'ın, kendi silahından çıkan kurşunla ölü bulunduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, biyolojik olarak erkek doğan şüphelinin "yaklaşık altı yıl önce cinsiyet geçiş sürecine başladığını ve sosyal medyada kadın kimliğini kullandığını" aktardı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komiser Yardımcısı Dwayne McDonald, şüphelinin okula gitmeden önce aile evinde annesini ve üvey erkek kardeşini öldürdüğünü açıkladı. McDonald, düzenlediği basın toplantısında, "Van Rootselaar, okula saldırmadan önce evde annesini ve üvey kardeşini öldürdü. Kendisinin polisle akıl sağlığı konularında geçmiş temasları mevcuttu" dedi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, polis olayda kullanılan uzun namlulu silah ve modifiye edilmiş tabanca ele geçirdi.

Polis, 10 Şubat Salı günü gerçekleşen saldırının hemen ardından 9 kurban olduğunu duyurmuştu ancak bu sayı revize edildi. Komiser Yardımcısı McDonald, ölü sayısının "saldırgan hariç 8" olduğunu belirtti. McDonald, karışıklığın nedenini, "Ağır yaralı olarak helikopterle tıp merkezine sevk edilen bir kurbanın öldü sanılması" olarak açıkladı.

Saldırıda 25'ten fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının evde başladığı öğrenildi

Polisin verdiği bilgiye göre, saldırı ilk olarak şüphelinin evinde başladı. McDonald, evdeki genç bir aile üyesinin komşuya kaçarak polisi aramasıyla olayın ortaya çıktığını söyledi. Evde yapılan incelemede, şüphelinin 39 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki üvey erkek kardeşinin cansız bedenleri bulundu.

Okuldaki kurbanların ise 39 yaşındaki bir öğretmen ve yaşları 12 ile 13 arasında değişen beş öğrenci olduğu açıklandı. McDonald, okulda bir kurbanın merdiven boşluğunda, diğerlerinin ise kütüphanede bulunduğunu belirterek, "Şu aşamada okulda herhangi bir kişinin özellikle hedef alındığına dair bir bilgi yok" diye konuştu.

Olaydan iki yıl önce silahlarına el konulmuş, sonra iade edilmiş

Şüphelinin geçmişiyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. McDonald, polisin, son birkaç yıl içinde şüphelinin akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ailenin evine defalarca gittiğini doğruladı.

Bu ziyaretlerden birinde, yaklaşık iki yıl önce, evdeki silahlara el konulduğu ancak silahların yasal sahibinin başvurusu üzerine iade edildiği aktarıldı. Şüphelinin kendisine ait 2024 yılında süresi dolmuş bir silah ruhsatı olduğu, ancak üzerine kayıtlı herhangi bir silah bulunmadığı kaydedildi.

"Kanada yanınızda"

Kanada Başbakanı Mark Carney, parlamentoda yaptığı konuşmada saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Carney, "Tumbler Ridge'deki anne babalar, büyükanne ve büyükbabalar, kardeşler bu sabah sevdikleri yanlarında olmadan uyandılar. Ulusumuz sizinle yas tutuyor ve Kanada yanınızda duruyor" dedi.

Carney, önümüzdeki günlerde sorulması gereken önemli sorular ve yapılması gereken zor konuşmalar olduğunu vurgulayarak, "Ancak şu an yas tutma ve hatırlama zamanıdır" ifadesini kullandı.