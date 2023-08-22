Kanada'da çıkan orman yangınlarında 50 ev yıkıldı

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Britanya Kolumbiyası Başbakanı David Eby, 50 yapının yangında yıkıldığını, bunların çoğunun ev olduğunu duyurdu.

Britanya Kolumbiyası Başbakanı Eby, düzenlediği basın toplantısında eyalette çıkan orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Eby, "Britanya Kolumbiyası itfaiye hizmetleri ve ortakları, Fraser Kanyonu, Shuswap, Okanagan ve daha fazlası dahil olmak üzere eyalet genelinde yangınlar üzerinde aktif olarak çalışmaktadır. Sadece Batı Kelowna'dan gelen ilk bilgiler var. Bu bölgede en az 50 yapının yangın nedeniyle yıkıldığı teyit edildi. Bu yapıların çoğu ev. Aileler her şeylerini kaybetti. Muhtemelen ilerleyen süreçte haberler daha da kötüleşecek. Bu sadece Batı Kelowna'dan gelen ilk haber" dedi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Eby, yangınlarla mücadele kapsamında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Şu anda herkesin üzerine düşeni yapmasına ihtiyacımız var. Seyahat uyarılarını dinleyin ve buna saygı gösterin. Yolları açık tutmamız çok önemli. Etkilenen insanlar için otelleri kullanılabilir durumda tutmamız ve dışarıda dikkatli olmamız çok önemli. Hala çok tehlikeli ve değişken bir durum söz konusu" ifadelerini kullandı.