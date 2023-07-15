Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Türkiye'nin Kanada'daki diplomatik temsilciliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Büyükelçiliklerde düzenlenen etkinliklere diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan sergiler de açıldı.

Türkiye'nin Kanada'daki diplomatik temsilciliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Başkent Ottawa'daki büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Esra Demir, görevli diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver başkonsolosluklarında da etkinlikler düzenlendi. Diplomatik temsilciliklerdeki etkinliklere, diplomatların yanı sıra Türk vatandaşları da katıldı.

Etkinliklerde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Bu arada, etkinlikler kapsamında, Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan ve 15 Temmuz'u anlatan sergiler de açıldı.