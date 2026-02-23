Haberler

Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede kanlı çatışma! Otellerde mahsur kaldılar

Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede kanlı çatışma! Otellerde mahsur kaldılar
Güncelleme:
10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun CIA'in istihbarat desteğiyle öldürülmesi Meksika'yı kaosa sürükledi. CJNG karteli ile ordu sokaklarda sıcak çatışmaya girerken yüzlerce turist tatil köylerinde ve villalarında mahsur kaldı. Geçen yıl 6 milyon turistin ziyaret ettiği bölgeden silah sesleri yükselirken, kartelin otelleri basması durumunda büyük bir felaket yaşanabilir.

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho", düzenlenen operasyonla öldürüldü. İddiaya göre operasyona CIA istihbarat desteği sağladı. Gelişme sonrası CJNG üyeleri ile Meksika ordusu sokaklarda sıcak çatışmaya girerken, ülke adeta kaosa sürüklendi.

SOKAKLARDA SİLAH SESLERİ

El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından kartel üyeleri birçok noktada güvenlik güçleriyle çatıştı. Kent merkezlerinde silah sesleri yükselirken, bazı bölgelerde araçların ateşe verildiği ve yolların kapatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatırken, yetkililer halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

YÜZLERCE TURİST MAHSUR KALDI

Çatışmaların yaşandığı turistik bölgelerde yüzlerce turist tatil köyleri ve villalarda mahsur kaldı. Geçen yıl yaklaşık 6 milyon turistin ziyaret ettiği bölgede oteller ve plajlar boşaldı. Tur operatörleri güvenlik nedeniyle rezervasyonları iptal ederken, bazı ülkeler vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

"OTELLER BASILIRSA FELAKET OLUR" ENDİŞESİ

Uzmanlar, CJNG'nin misilleme amacıyla turistik tesisleri hedef alması halinde büyük bir insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kartelin geçmişte ağır silahlarla hareket ettiği ve koordineli saldırılar düzenlediği biliniyor. Güvenlik güçleri turizm merkezlerinde önlemleri artırdı.

Erdem Aksoy
