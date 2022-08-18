Uykuda kalp krizi geçiren sahibinin üzerine zıplayan kedi hayat kurtardı

İngiltere'de yaşayan Sam Felstead uykuda kalp krizi geçirirken imdadına kedisi yetişti. Kedisinin bir anda üzerine zıplayarak miyavlamasıyla uykusundan uyandı. Ardından Felstead uyandığında yatakta sağ tarafa dönemedi. Kalp krizi geçirdiğini anlayan kadın soluğu hastanede aldı.

KALP DAMARI GENİŞLETİLDİ

Hastaneye giden Sam'e doktorlar hemen müdahale etti. Operasyona alınan kadının kalp damarlarından biri balonla genişletildi. Müşahede altında tutulan Sam'in kontrolü yapılarak bir problemi kalmadığı belirtildi.

DOĞRU ZAMANDA GELDİN

Yapılan operasyon ve kontrolün peşine doktorlar Sam'e çok doğru zamanda geldiğini söyledi. Doktorların ifadesine karşılık Sam, "Billy normalde benim üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Etrafımdaki herkesle birlikte hayatımı ona da borçlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

KALP KRİZİNE MİYAVLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine kedinin davranışlarını değerlendiren kedi bilimcisi Lucy Hoile, "Billy'nin sahibinin üzerine zıplayıp miyavlaması huzursuzluk belirtisi olabilir. Sam'in uyanıp tıbbi yardım almasını sağlamakla hayatını kurtardığını düşünüyorum. Ama bunu bilerek yaptığını söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim. Bence duruma tepki gösteriyordu" dedi.

"NORMALDE BENİMLE HİÇ İLGİLENMEZ"

Öte yandan uzman Holie, "Billy'nin daha ziyade Sam Felstead'in rahatsız olduğu için uykusunda her zamankinden daha fazla terlemesine, her zamankinden farklı hareketler yapması ya da sesler çıkarmasına, hatta kokusunun değişmesine tepki gösterdiğini düşünüyorum" dedi. Uzmanın cevaplarına karşılık veren Sam, "Terden sırılsıklam olmuştum, belki de bunu fark etti. Çok akıllıydı, canım benim. Yanımdan hiç ayrılmak istemedi. Normalde hep annemin yanında olmak ister, en çok onu sever ve sevgisini gösterir ama bana ilgi göstermez" dedi.