Kahramanlık madalyasını Putin'in elinden almıştı! İşte 52 sivilin öldüğü katliamın emrini veren Rus general

Rus ordusu dün öğle saatlerinde, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonunu vurdu. Saldırıda 5'i çocuk 52 sivil hayatını kaybetti, 100'den fazla insan ise yaralandı.

ZELENSKİ SERT ÇIKTI

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı "Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok" diyerek kınadı.

RUSYA KABUL ETMEDİ

Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" savundu. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." dedi.

SURİYE'YE GÖNDERİLEN İLK YÜKSEK RÜTBELİ ASKER

BBC'nin haberine göre Rusya, saldırıyı düzenlediğini inkar etse de bu katliamdan onlar sorumlu. Hatta saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiği öğrenildi. Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan olan Dvornikov, 2015'te Rusya tarafından Suriye'ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor.

"KAHRAMANLIK" ÖDÜLÜ VAR

Aleksandr Dvornikov, Suriye'de gösterdiği performansın ardından 2016 yılında 'Kahramanlık' ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı. General Dvornikov'un Rusya'nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass'a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.

NATO, ONU ANALİZ EDECEK

NATO'da görevli askerler ise şimdiden Aleksandr Dvornikov'un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya oluşturmaya başladı. Tanınmış bir asker olan Rus Generalin geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya'nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak.

Öte yandan Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu söylenen, onun elinden ödüller ve kahramanlık madalyaları aldığı bilinen Dvornikov'un Putin'i memnun etmesinin zor olduğu yorumları da yapıldı.