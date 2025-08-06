Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
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Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
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Ukrayna'nın Odessa kentindeki Altın Plaj'da, bir grup tatilcinin yüksek sesle Rusça şarkı çalması büyük bir kavgayı tetikledi. Savaş nedeniyle halka açık alanlarda Rusça müzik çalmak yasak olduğundan diğer tatilciler tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve saç saça bir kavgaya dönüştü.

Ukrayna'nın savaşın devam ettiği Odessa kentinde, Rusça müzik yüzünden plajda büyük bir kavga çıktı. Karadeniz Deniz kıyısındaki ünlü Altın Plaj'da çekilen görüntülerde bikinili kadınların birbirine saldırdığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, bir grubun yüksek sesle Rusça şarkı açmasıyla başladı. Savaş nedeniyle halka açık alanlarda Rusça müzik çalmak yasak olduğundan diğer tatilciler tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve saç saça bir kavgaya dönüştü.

Videoda, kadınların kumların üzerinde birbirini itip saçlarını çektiği, kavga edenlere başka kadın ve erkeklerin de katıldığı görülüyor. Kalabalık bir anda yere yığılırken kargaşa dakikalarca sürdü. Kavganın sona erdiği sanılırken iki erkek yeniden birbirine saldırdı ve kavga daha da büyüdü.

Yerel medya Strana, olayın "Rusça şarkı çalınmasının ardından tatilciler arasında patlak verdiğini" duyurdu.

Rusya'nın savaş başlattığı Şubat 2022'den bu yana Odessa 700'den fazla hava saldırısına maruz kaldı. Kentte 131 sivil yaşamını yitirirken 312'den fazla kişi yaralandı. Tatilcilerin kısa süreli nefes almak için gittiği Altın Plaj'da yaşanan bu kavga, şehirdeki gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Taşkın:

ukraynalı kadınlarin yayindayiz..!

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Hah. Ülke Trump ve baştaki soytarının talanı altında iken, bunlar için cephede ne korkular ile savaşanlar varken... Kısacası bir ülke boşuna çökmez.

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