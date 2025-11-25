Haberler

Kadına Yönelik Şiddet Almanya'da Her Gün Yaşanıyor

Güncelleme:
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Almanya'daki kadınlara yönelik şiddetin boyutlarına dikkat çekti. TBB Sözcüsü Ayşe Demir, aile içi şiddet mağduru sayısının oldukça yüksek olduğunu vurguladı ve devletin kadınları koruma görevine dair açıklamalar yaptı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN )– Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), kadınlara yönelik şiddetin ciddiyetine dikkat çekti.

TBB Sözcüsü Ayşe Demir, yaptığı açıklamada, "Kadınlara yönelik şiddet hala dünya genelinde en yaygın insan hakları ihlalidir. Bu şiddet Almanya'da da her gün yaşanıyor. Özellikle partner şiddeti, Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) son raporunda yeniden açıkça görülüyor" dedi.

BKA verilerine göre yalnızca geçen yıl Almanya'da 187 bin 128 kadın aile içi şiddet mağduru oldu. Yetkililer, gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, 308 kadın ve kız çocuğu öldürüldü; bunların 191'i partneri, eski partneri veya aile bireyleri tarafından katledildi.

AB Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) araştırmasına göre, Almanya'daki kadınların yaklaşık yüzde 26'sı yaşamları boyunca fiziksel şiddet, cinsel saldırı veya tehdit ile karşılaştığını bildirdi.

Ayşe Demir, kadınların zamanında profesyonel danışmanlık ve güvenli bir sığınağa ulaşmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu imkan sağlanırsa kadınlar kaderlerini değiştirme şansına sahip olabilirler" ifadelerini kullandı.

Devletin görevinin kadınları şiddetten korumak olduğunu belirten Demir, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Demir, "Danışma ve destek merkezlerinin yaygınlaştırılması, hizmetlerin sürdürülebilir şekilde güvence altına alınması, mevcut yardım yapıları hakkında daha iyi bilgilendirme ve kadın örgütleri ile sığınma evlerinin desteklenmesi şarttır" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
