Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı

Melbourne'un güneybatısındaki Altona'da, West Gate Otoyolu üzerinde geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen trafik kazası, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Gümüş renkli Toyota marka bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan kadın yolcunun mucize kurtuluşu, araç kamerasına yansıdı.

Kazanın meydana geldiği anlarda aracın kontrolden çıkarak birkaç şeritte zikzaklar çizdiği görülüyor. Araç kamerası görüntülerinde, otomobilin sol şeritteki bariyere çarpmasının ardından kadın yolcunun araçtan fırladığı ve otoyolda birkaç metre yuvarlandığı anlar kaydedildi. Şaşırtıcı bir şekilde, kazadan sadece hafif yaralanmalarla kurtulan kadının yolda cenin pozisyonunda yattığı görüntülendi.

Görüntüleri Wyndham TV ile paylaşan sürücü, kazanın kadın yolcunun direksiyonu çekmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti. Salı günü internette paylaşılan ve 160 binden fazla kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İzleyiciler, araçtan fırlayan kişinin kimliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda yoğun yorumlarda bulundu.

Victoria Polisi'nden edinilen bilgilere göre, kazada hayati tehlike oluşmadığı için olay kayıtlara geçmedi. Ancak polisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Daily Mail Australia konuyla ilgili Victoria Ambulans Servisi'nden açıklama bekliyor.

Olay, trafik kurallarına uymanın ve emniyet kemeri kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, sürücüleri ve yolcuları dikkatli olmaya davet etti.