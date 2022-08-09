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Kadın öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan genç suçüstü yakalandı

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Hong Konglu King Tam isimli genç, Manchester Üniversitesi'nin yurt binasındaki kadın öğrencilerin odalarına gizlice girip, iç çamaşırlarını çaldı. Çamaşırların üzerinde mastürbasyon yapan Tam, suçüstü yakalandı. Hapis cezasına çarptırılan genç adam, mahkeme tarafından depresyonda olduğu gerekçe gösterilerek cezası bozuldu.

İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nin yurdunda kalan kadın öğrenciler, ilginç bir olaydan dolayı yönetime şikayette bulundu.

Hong Konglu 19 yaşındaki King Tam, üniversite yurdundaki genç kadınların yatak odalarına gizlice girip iç çamaşırı çekmecelerini karıştırdı. Mynet'te yer alan habere göre, insanların sütyenlerini çalıp üzerlerine mastürbasyon yapan genç adam, kurbanlardan biri onun başka birinin yatak odasına davetsiz girdiğini görüp kadınların sutyenlerinde meni lekeleri bulması üzerine yakalandı.

Kadın öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan genç suçüstü yakalandı

Manchester Üniversitesi'nde de öğrenci olan Tam, daha önce hiçbir mahkumiyeti olmasa da, bu olayın ardından iki ayrı hırsızlıktan suçlu bulundu. Ancak Minshull Street Crown Mahkemesi'ndeki bir yargıç, genç adama ertelenmiş bir ceza verdiklerini açıkladı.

Kadın öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan genç suçüstü yakalandı

Bunun sebebi, suçların ardından Tam'a ailesinden ayrı kalmanın beraberinde getirdiği bir depresyon, yalnızlık ve kaygı ile birlikte gelişen ciddi bir uyum bozukluğu teşhisi konmasıydı. Tam olaydan sonra Hong Kong'a geri döndü.

Kadın öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan genç suçüstü yakalandı

Kadın öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan genç suçüstü yakalandı

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