Kadın muhabir, Los Angeles protestolarını takip ederken canlı yayında vuruldu

Kadın muhabir, Los Angeles protestolarını takip ederken canlı yayında vuruldu
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Kadın muhabir, Los Angeles protestolarını takip ederken canlı yayında vuruldu
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ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden protesto gösterilerinde Avustralyalı gazeteci Lauren Tomasi, polis tarafından plastik mermiyle vuruldu. Tomasi, olayları canlı olarak takip ederken basına yönelik saldırıya uğradı. Gazeteci, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, basına yönelik bu tarz müdahalelerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir devam eden protesto gösterileri sırasında görev yapan Avustralyalı gazeteci Lauren Tomasi, olayları canlı olarak takip ettiği esnada polis tarafından plastik mermiyle vuruldu. O anlar kameraya da yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seven Network muhabiri olan Tomasi, protestoları yerinde izleyerek gelişmeleri canlı yayında aktarıyordu. Ancak, kalabalığı dağıtmaya çalışan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerinin müdahalesi sırasında hedef alındı ve plastik mermiyle yaralandı. Görüntülerde, Tomasi'nin açıkça basın mensubu olduğunu belirten medya yeleği giymesine rağmen vurulması dikkat çekti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Tomasi, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak basına yönelik bu tarz müdahalelerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Tomasi, "Gazeteciler olarak sahada işimizi yaparken güvenliğimizin sağlanması gerekiyor," dedi.

Basın özgürlüğü savunucuları ve uluslararası medya kuruluşları yaşanan olayı sert bir dille kınarken, LAPD'nin protestolarda sergilediği sert tutum yeniden eleştiri konusu oldu. Özellikle son dönemde ABD'deki bazı göçmen politikalarına karşı yükselen halk tepkisi, Los Angeles sokaklarında büyüyen bir öfkeye dönüşmüş durumda.

Gösteriler sırasında sadece Tomasi değil, birçok gazetecinin de benzer şekilde polis müdahalesine maruz kaldığı bildiriliyor. Gözlemciler, olayların gidişatının basın özgürlüğü açısından endişe verici bir tablo oluşturduğunu belirtiyor.

Los Angeles Polis Departmanı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Tomasi'nin vurulma anını gösteren video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve polis şiddeti yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Kadın muhabir, Los Angeles protestolarını takip ederken canlı yayında vuruldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Ülkemiz için haber değeri taşımıyor. Burada gayet normal bir durum.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

silkecekler amerikayi...

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