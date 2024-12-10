Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar çok sayıda şehri tek bir çatışmaya bile girmeden işgal etti.

Başkent Şam'da da kontrolü sağlayan muhaliflerin bu hamlesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

KADDAFİ ZİRVEDE AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Türkiye'nin yanı başında yaşananlar ise akıllara 11 yıl önce Sirte'de muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin katıldığı bir zirvede yaptığı uyarıyı getirdi.

"SIRA HER BİRİNİZE GELECEK"

2008 yılında Şam'da Arap liderlerinin bir araya geldiği zirvede Kaddafi, Saddam Hüseyin'in idamını örnek göstererek şöyle demişti: "Sıra her birinize gelecek, sizin için gelecekler. Saddam'a olanlar sizi de bekliyor."

ESAD'IN GÜLÜŞÜ EKRANLARA DA YANSIMIŞTI

Kaddafi'nin uyarısını dikkate almayan liderlerin kahkahaları salonda yankılanırken gülüşü ekranlara yansıyan o isimlerden biri de Suriye'de yaşananların ardından mülteci durumuna düşen Beşar Esad'dı.