Kabız olan adam, tedavi olmak için yılan balığını eve getirdi! Sonrası çok fena

Polonya'da kabız olan bir adam, hastaneye gidip tedavi olmak yerine makatına canlı yılan balığı koydu. Bir süre sonra yılan adamın bağırsakları ve midesine zarar verdi. Büyük acı çekmeye başlayan adam, dayanmayınca hastaneye gitti.

Polonya'da yaşanan olay duyanlara şaşkınlık yaşattı. Kabızlık tedavisi için tuhaf ve tehlikeli bir yol seçen adam ölümden dündü. Makatına yılan balığı koyan adamın bağırsakları ve midesi zarar gördü. Hastanede yapılan ameliyat sonrası yılan balığı adamın makatından çıkarıldı.

ETRAFTAKİLERİN ÖNERİSİYLE BU YOLA BAŞVURDU

Yerel kaynaklar, adamın etrafındaki bazı kişilerin, kendisine yılan balığının kabızlık tedavisi için etkili olduğunu, bu nedenle yılan balığı ile kabızlık sorununu çözmeyi tercih ettiğini söyledi.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE BU YÖNTEM BENİMSENİYOR

Dünyanın bir çok yerinde yılan balığının kabızlık için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna inanılıyor. 2021 yılında da Çin'de bir adam aynı amaçla makatına yılan balığı koyup hastanelik olmuştu.