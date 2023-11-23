Herkesin içinde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalışan kadın uçağı birbirine kattı

Frontier Havayolları'na ait bir uçakta, Florida'dan Philadelphia'a seyahat eden bir kadın, tuvalet kullanma isteği reddedilince aniden pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı. Diğer yolcuların duruma tepki göstermesinin ardından görevliler kadına tuvalet için müsaade etti. Hava yolu şirketi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

PANTOLUNU İNDİRİP TUVALETİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Pazartesi günü Florida'dan Philadelphia'ya yapılan uçuş sırasında ismi açıklanmayan kadın, tuvalete gitmek istedi. Kabin görevlisi kendisine tuvaleti kullanmayacağını söyleyince, kadın "Herkesten özür dilerim" deyip pantolonunun indirdi ve tuvalet ihtiyacı gidermeye çalıştı. Yolcular tepki gösterince uçuş görevlisi kadına tuvaleti kullanması için izin verdi. Daha sonra kadın pantolonunu yukarı çekip tuvalete gitti.

YOLCULARLA KAVGA ETTİ

Başka bir yolcu tarafından kayda alının görüntülerde kadının uçağın arka kısmında bazı yolcular ile kavga ettiği görülüyor.

"BİR YOLCUYU ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Kadının görüntülerini Facebook hesabından paylaşan Voshell Hartman şunları yazdı: "Arkadaşım Matthew Hartman ve ben bugün öğleden sonra Florida'dan eve uçarken çok kötü bir deneyim yaşadık. Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermedikleri kadın iki çocuğun önünde pantolonunu indirdi. O esnada ön sırada oturuyordum. Kadın kendisini uyaran başka bir yolcuyu öldürmekle tehdit etti Oturmasını söyledikten sonra beni tehdit etti. Umarım tutuklanır ve tekrar uçması yasaklanır."

Hava yolu şirketi henüz olay ile ilgili bir açıklama yapmadı.