Kabil'de Bombalı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, saldırının üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu gerçekleştiğini belirtti. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darül Aman Caddesi'nde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.
Zadran, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.