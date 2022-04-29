Kabil'de camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıda 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.