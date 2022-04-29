Kabil'de camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Haberler

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Kabil'de camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Dünya
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Kabil'de camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 50'den fazla sivil hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı olduğu bilgisi geldi.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıda 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Dünya

Afganistan, Taliban, Kabil, Cuma, Dünya, Haberler

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