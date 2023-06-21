Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe'ye evlatlarını yanında getiren ailelere kreş imkanı sunarak destek veriyor. Yaşları 2 ile 12 arasında 24 çocuk, anne ve babaları tavafa gittiğinde Diyanetin Mekke'deki İrşad Merkezi katında bir araya gelip ders çalışıyorlar.

- Kabe'nin minik misafirlerine özel ilgi

Çocuklu hacı adayları bir kafilede toplandı

Yaşları 2 ile 12 arasında 24 çocuk, anne ve babaları tavafa gittiğinde Diyanetin Mekke'deki İrşad Merkezi katında bir araya gelip ders çalışıyorlar

MEKKE - Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe'ye evlatlarını yanında getiren ailelere kreş imkanı sunarak destek veriyor.

Kabe-i Muazzama'ya gelen Türk hacı adaylarının çocukları Mekke-i Mükerreme'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı özel bir kreşte güzel bilgiler öğreniyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da evlatlarını yanında hac kayıtlarına alan ve yanında mübarek beldelere getiren ailelere güzel bir destek verdi. Çocuklarını her zaman tavafa ve mübarek yerlerin ziyaretlerine götürme imkanı olmadığı için, Mekke-i Mükerreme'de zaman zaman çocuklarını gönül rahatlığı ile teslim edebilecekleri bir kreş kuruldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kabe'nin minik davetlilerini eğitim aldıkları Dar Hadi Otel'deki kreşte ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediyeler verdi. Erbaş bu sene başlayan uygulama ile alakalı şu bilgileri verdi:

"Çocuklu hacılarımızı bir kafilede topladık. Dolayısı ile 24 çocuğumuz Mekke'de oluşturulan bir kreşte eğitim alıyorlar. Yaşları 2 ile 12 arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık, hacı arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun bir oyun ve eğitim alanı hazırladık. Kalacakları yerleri, oynayacakları yerleri hazırladık. İnşallah güzel bir hac dönemi yaşayacaklar. Asla unutulmayacak anları hafızalarına nakşedecekler. Hac hatıraları unutulmuyor. Çocukluk döneminde olursa, o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak çocuklarımızın zihninde. Haccın hikmetini, Müslüman üzerindeki etkisini bu yaşlarda, yaşamış olsunlar görmüş olsunlar. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, biz bu çocukları hacca getirmedik. Aileleri ile birlikte gelen çocuklarımızı bir kafilede toplayarak, ailelerine ibadetlerinde kolaylık olmasını sağlamaya çalıştık. Aileleri bu nedenle bir araya getirdik.

Aileler, çocukları ile başvurmuşlar, onları sadece bir kafilede topladık" diye konuştu.

Başkan Erbaş, çocuklarla tek tek ilgilenerek onların hatırını sordu. Çeşitli sorularla onlardan güzel cevaplar alan Erbaş, hep bir ağızdan salavat-ı şerife ve telbiye getiren miniklere gül ve kumbara dağıttı.

Çocuklarla ilgili merkezde, 4 kişilik bir pedagojik formasyonlu uzmanlar eğitim veriyor.